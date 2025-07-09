"Шахеди" атакують Львівщину: сили ППО працюють по ворожих цілях
- Вночі 9 липня російські ударні безпілотники зафіксували у Львівській області.
Невдовзі сили ППО працювала по ворожих цілях.
Окупанти не припиняють терор українських міст. Вночі 9 липня на Львівщині пролунали вибухи.
По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Максима Козицького.
Дивіться також У Запоріжжі знову пролунали вибухи: працює ППО
Вибухи на Львівщині
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Ввечері 8 липня російські війська знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Під приціл ворога потрапила Львівщина.
Так, о 2:47 9 липня глава ОВА повідомив, що на Львівщині працює ППО.
Нічого не знімайте і ніде не публікуйте!
– наголосив Козицький.
Додамо, що о пів на 3 годину ночі глава місцевої ОВА повідомляв, що ворожі ударні безпілотники заходять у Львівську область.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
До слова, цієї ночі вибухи пролунали в низці областей України. Зокрема, під атакою російських дронів опинився Харків. Там протягом 10 хвилин в місті пролунало 5 вибухів.
Зазначимо, що вночі близько 3 години ночі в Повітряних силах інформували всі області України про ракетну небезпеку. Так, було зафіксовано зліт 2 МіГ-31К.