"Шахеди" на Хмельниччині: в області працює ППО

Під час тривоги у Хмельницькій області чули вибухи. Відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Ввечері 31 грудня 2023 року на Хмельниччині пролунали вибухи. Повідомляють, що працюють сили протиповітряної оборони.

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Хмельниччина стала ціллю окупантів

Ворог знову запустив ударні дрони по території Хмельницької області. Поки жодних деталей не повідомляли.

Спочатку з'явилась інформація про БпЛА на території області. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військові адміністрації.

Ймовірно, ціллю окупантів знову був Старокостянтинів, який розташований в області.

Відразу кілька моніторингових каналів сповістили, що на Вінниччині також чути звуки вибухів. Супроводжують ці повідомлення інформацією про те, що в регіоні працює ППО. Зауважимо, що загроза атаки баражуючими боєприпасами зберігається у низці регіонів.

Також були вибухи на Тернопільщині. Поки невідомо жодних деталей та офіційної інформації. Ймовірно, працюють засоби протиповітряної оборони.

В Україні в різний час тричі оголошували повітряну тривогу через зліт потенційного носія "Кинджалів". У повітря піднімались одразу кілька бортів МіГ-31К. В обід вони запускали ракети. У Кропивницькому та Кривому Розі лунали вибухи. Станом на 21:30 МіГ-31К пішов на посадку. В Україні оголосили відбої. під час останнього зльоту пусків не фіксували.

Водночас окупанти запускали ударні дрони типу "Шахед", які й долетііли до Заходу.

Росія регулярно запускає дрони по Хмельниччині