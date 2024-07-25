Дуже бояться заяви Путіна: чому Румунія не відповідає на падіння російських "Шахедів"
Вже вкотре уламки російських дронів-камікадзе падають на території Румунії. Однак, крім словесної реакції, ніяких інших кроків щодо Росії не вчиняють.
Мовиться не лише про саму Румунію, але й інших країн-членів НАТО. Військовий експерт Олег Жданов пояснив 24 Каналу, чому на провокативні дії з боку Росії немає жодної реакції.
До теми У Румунії над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу через атаку Росії на українські порти
Чому на уламки "Шахедів" в Румунії не реагують у НАТО
У Румунії оголошували повітряну тривогу через російські "Шахеди", які атакували українські порти. Очільник румунського МЗС згодом підтвердив, що уламки дронів-камікадзе виявили на території його країни.
Це вже не перший подібний випадок. Реакції ні НАТО, ні Румунії як не було раніше, так і немає зараз.
Джо Байден ще навесні 2022 року сказав, що НАТО буде максимально дистанціюватися від цього конфлікту. Ось і все. Вже другу добу поспіль в Румунії підіймали вертоліт, який спостерігав, де падав дрон, викликали пожежників. Попередньої доби навіть підіймали бойову авіацію, але знову ж – лише для спостереження,
– зазначив Олег Жданов.
Північноатлантичний альянс досі займає нейтральну позицію, не бажаючи ніякої конфронтації з Росією. Відзначимо, що у Держдепі США, реагуючи на інцидент з уламками російських дронів, запевнили Румунії у сприянні розслідуванню, якщо про це попросять.
"НАТО не втручається, бо боїться заяви Путіна про те, що збиття російського дрона чи ракети розцінюватимуть як вступ Альянсу у війну на боці України. Тоді статус війни одразу стає світовим. Тоді перемовний процес Путін погодиться вести лише з країнами-членами НАТО, а не з українською стороною", – пояснив військовий експерт.
На думку Жданова, єдина можлива реакція Румунії – виклик російського посла та вручення чергової ноти протесту, "яку він викине одразу, як переступить поріг посольства".
Коротко про "Шахеди" в Румунії
- У ніч на 24 липня, коли росіяни обстрілювали Україну, у прикордонному румунському місті Тулча оголосили повітряну тривогу. Місцеві навіть чули звуки вибухів. У ЗМІ навіть повідомляли, що кілька дронів залетіло на територію села Плаур. Надзвичайні служби обшукали територію, однак уламків дронів не знайшли.
- Вже вранці 25 липня ситуація повторилась. Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що під час російської атаки три дрони були локаційно втрачені на кордоні з Румунією. Згодом, як ми вже зазначали, уламки "Шахедів" були знайдені на території Румунії.