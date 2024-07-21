Дії Москви та Мінська, можливо, були неузгоджені: чому "Шахеди" почали літати над Білоруссю

З 11 липня на територію Білорусі залетіло принаймні 4 дрони-камікадзе "Шахед", які запустили росіяни. Деякі з цих дронів маневрували в повітряному просторі країни на відстані понад 300 кілометрів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що безпілотники, запущені росіянами, могли пролітати територією Білорусі, імовірно, щоб скоротити відстань до цілей в Україні. Також, можливо, ці дрони намагалися безпечно повернутися назад через білоруський повітряний простір.

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Сталась якась помилка

Водночас він звернув увагу на декілька важливих моментів щодо "Шахедів", які зайшли на територію Білорусі.

"Шахед", який був запущений 13 липня, не пролітав транзитом через повітряний простір країни, а взяв курс на північ – на Вітебськ, тобто він летів вглиб території Білорусі,

– наголосив Коваленко.

Один з безпілотників 16 липня навіть впав і вибухнув у Гомельській області.

Водночас під час порушення "Шахедами" повітряного простору Білорусі, вона підіймала ударні гелікоптери Мі-24, а також винищувачі Су-30.

Білоруси не були до цього готові. Якби це був звичайний транзит дрона по їхній території, то вони б про це знали та тоді б не підіймали в повітря авіацію. Тому імовірно дії Росії та Білорусі були неузгоджені, і саме тому Мінськ так відреагував,

– пояснив він.

Також, оскільки Росія імовірно не узгоджувала транзитну зону прольоту "Шахеда" через повітряний простір Білорусі, то під час його руху почали діяти засоби протиповітряної оборони Білорусі. Йдеться про комплекси радіоелектронної боротьби, які придушили сигнал дрона. Внаслідок цього сталася якась помилка та він взяв курс на Вітебськ.

Ще одною причиною цих інцидентів може бути те, що в певній партії "Шахедів", які передали Росії цього літа, виявилась якась системна проблема. Імовірно під час прокладання траєкторії їхнього польоту виникає одна й та сама помилка – вони беруть курс на північ. В цьому випадку, якщо транзитна зона – Білорусь, то на північ країни,

– припустив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що останнім часом "Шахеди", запущені росіянами, почали залітати на територію Білорусі. Так, 11 липня дрон перебував в повітряному просторі країни впродовж години.

Повторилась ситуація 13 липня, коли один з "Шахедів" подорожував Білоруссю три години та долетів до Вітебська. А 16 липня в країну "завітали" одразу два дрони, один з яких впав та вибухнув.