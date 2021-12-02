Шанси воєнного зіткнення достатньо високі, – Піонтковський про можливе вторгнення Росії
Джерело:24 канал
Росія активно нарощує війська поблизу українського кордону й може готуватися до наступу. Зважаючи на це, шанси воєнного зіткнення на Донбасі є достатньо високими.
Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Оскільки шантаж Володимира Путіна вже є "порожнім", він може продовжити ескалацію ситуації на Донбасі.
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За словами Піонтковського, речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що є ймовірність військових дій на території України. Саме так й потрібно розглядати теперішню позицію Москви.
Боюся, я готовий погодитися з Пєсковим, що шанси воєнного зіткнення достатньо високі,
– наголосив російський публіцист.
Піонтковський підсумував, що зараз Путін йде на самовбивчий крок не тільки для режиму в країні, а й для усієї Росії.Зверніть увагу! У Кремлі заявили, що політика України щодо Росії стає агресивнішою. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, наша держава поводиться "нахабно".
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Ймовірний напад Росії: що відомо
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною понад 90 тисяч військових. За його словами, Москва планує напасти вже у січні – лютому 2022 року.
- Російські збройні сили впродовж листопада 2021 року укріплюють бойові можливості. Окупанти таємно завозили на окуповані українські території залізничним і автомобільним транспортом з Росії бойову техніку, озброєння і боєприпаси.
- Ентоні Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України. Держсекретар США наголосив, що вона постійно підриває основи ОБСЄ.
- Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе повернути під контроль Донбас без діалогу з Росією. Президент готовий говорити з Володимиром Путіним.