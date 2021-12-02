Шанси воєнного зіткнення достатньо високі, – Піонтковський про можливе вторгнення Росії

Росія активно нарощує війська поблизу українського кордону й може готуватися до наступу. Зважаючи на це, шанси воєнного зіткнення на Донбасі є достатньо високими.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Оскільки шантаж Володимира Путіна вже є "порожнім", він може продовжити ескалацію ситуації на Донбасі.

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За словами Піонтковського, речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що є ймовірність військових дій на території України. Саме так й потрібно розглядати теперішню позицію Москви.

Боюся, я готовий погодитися з Пєсковим, що шанси воєнного зіткнення достатньо високі,

– наголосив російський публіцист.

Піонтковський підсумував, що зараз Путін йде на самовбивчий крок не тільки для режиму в країні, а й для усієї Росії.

У Кремлі заявили, що політика України щодо Росії стає агресивнішою. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова , наша держава поводиться "нахабно".

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