Шансів на ескалацію в Росії небагато, – Арестович про можливість повномасштабного конфлікту

Вірогідність можливості повномасштабного конфлікту в Україні є низькою. Адже військова сила для російського керівництва – інструмент впливу на міжнародній арені.

У Кремлі любить цим погрожувати, демонструвати. Вони вважають, що це надає їм сильніших дипломатичних позицій. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Зверніть увагу Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму

"Шансів і можливості на ескалацію у них небагато, вони це розуміють. Зокрема на безперспективне застосування військової сили в повному масштабі проти України", – підкреслив він.

За його словами, Росія розуміє, що Україна чинитиме спротив. До того ж і Захід надасть допомогу, яка унеможливить досягнення військовою силою тих політичних результатів, про які там мріють.

Арестович: Росія проводить заходи оперативної підготовки

Радник голови Офісу Президента відзначив, що ситуація на Донбасі має одночасно позитивні й негативні характеристики. Зокрема Росія проводить заходи оперативної підготовки.

Це означає навчання, які відпрацьовують сценарії збройної агресії проти України, а також проти наших партнерів на заході. Насамперед мовиться про країни Балтії, Польщу. Олексій Арестович Радник української делегації в ТКГ

Втім підкреслив, що наша країна та партнери дуже добре це розуміють. Тому й діють як у дипломатичному, так і у військовому просторі. Доказом цього є двоє навчань, які зараз проходять за участі українських військовослужбовців. Мовиться про:

"Об'єднані зусилля – 2021" – українські стратегічні навчання, в яких додатково залучені ще 15 країн;

Rapid Trident-2021 – навчання за участю військовослужбовців країн НАТО.

"Всі країни, включно з Україною, стоїть на шляху врегулювання конфліктів політико-дипломатичним шляхом. Але дипломатія добре працює тоді, коли підкреслена реальною військовою силою", – наголосив Арестович.

Арестович оцінив безпекову ситуацію в Україні: дивіться відео

Ситуація на окупованому Донбасі: останні новини