"Важкі рішення щодо Херсона": в ОК "Південь" пояснили, для кого Росія починала лякалки

Слід зазначити, що російські вкиди про "брудну бомбу" тощо, робили напередодні підготовки зустрічі G20. Росія намагається віднайти на світовому рівні важелі впливу на світову спільноту, щоб послабити собі санкції.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це ще раз характеризує керівництво держави, якому абсолютно байдуже на армію, яка вже далеко не "друга" в світі.

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Наталія Гуменюк переконана, що їм цікаво знати із себе санкції, залякати світову спільноту тим, що Росія їм потрібніша, а Україна – недосвідчена, не доросла країна, на яку не варто звертати увагу.

Всіма цими виставами, росіяни намагалися вплинути саме на це. І "брудна бомба", як наслідок для світового товариства і шантаж довкола Запорізької АЕС – як наслідок для всього світу,

– зазначила речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, так само і ймовірна катастрофа на ГЕС – може зачепити ЗАЕС і створити техногенну катастрофу.

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Коли це все не спрацювало, на думку Наталії Гуменюк, окупанти вирішили підлаштувати свою пропаганду про те, що "складні рішення – попереду".

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