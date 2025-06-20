"З молодої плеяди генеларів": Світан оцінив призначення Шаповалова командиром Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Він представляє нову генерацію молодих та фахових командирів.

Шаповалов добре знайомий зі структурами НАТО, що дає змогу ефективно інтегрувати українську армію у західну систему безпеки. Більше про нього 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Чим важливе призначення Шаповалова

Наразі відбувається формування сильної та професійної плеяди українських генералів, які очолюють ключові напрямки у сфері оборони. Наприклад, начальником Генштабу ЗСУ призначено Андрія Гнатова, а Михайло Драпатий, який раніше очолював Сухопутні війська, нині став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. На думку Світана, він ефективно виконував свої обов'язки й міг би залишитися на попередній посаді. Проте він, як і Шаповалов, належить до нової генерації молодих, розумних і перспективних командирів.

Новопризначений командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов – це фахівець із серйозним військовим бекграундом. Він розпочинав службу як танкіст, навчався у танковому училищі, пізніше – в академії Генштабу, а також здобував освіту у військових навчальних закладах США, зокрема в ліцеях та академіях. Він добре знайомий зі структурою НАТО та принципами роботи Пентагону. Це дає йому змогу ефективно інтегрувати українські сили у натівську систему безпеки.

Саме таких розумних генералів з молодої плеяди потрібно призначати на керівні посади в українській армії,

– наголосив військовий експерт.

Водночас не можна забувати про інших досвідчених військових, які вже проявили себе – Сергій Наєв, Сергій Шаптала та Валерій Залужний. Це – високопрофесійний генералітет, який має залишатися у лавах армії та відігравати важливу роль у її розвитку.