Шарахнуть и наказать, – Жиріновський закликає бомбити Україну та ЄС в новорічну ніч

28 грудня 2021 , 09:35
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Джерело:

телеграм канал "Анатолій Штірліц"

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський знову відзначився гучною заявою. Він закликав бомбити Україну та Європу в новорічну ніч. Каже, що "треба когось покарати".

Жиріновський зазначив, якби був главою держави, то використав би можливості, поки не провели перемовин.

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Погрози Жиріновського

Політик зухвало заявив, що не обов'язково бомбити всіх. Однак, за його словами, треба "вибірково когось покарати та налякати".

Шарахнути з 31 грудня у ніч на 1, коли всі "під шофе",
– погрожує чиновник.

Після таких заяв у мережі жартують, що "остання вакцина для Жиріновського була зайвою".

Інші скандальні заяви Жиріновського

  • У липні скандальний росіянин закликав виключити Україну з ООН. Він традиційно сипав звинуваченнями у бік української влади та називав її незаконною.
  • Жиріновський також заявив, що дасть 10 мільйонів рублів тому, хто почепить російський триколор над Києвом. "Підзаробити" він пропонував московським силовикам.
  • У березні політик вже закликав без попередження напасти на Україну. Він сказав, що потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".
  • Раніше через трейлер українського фільму "Наші котики" про війну на Донбасі він закликав "спалити напалмом Київ і Львів".
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Автор: Ольга Музика