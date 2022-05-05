Шарій спробує притягти "політику" до арешту: Венедіктова просить владу обережно висловлюватися

Генпрокурорка Ірина Венедіктова закликає як небайдужих громадян, так і представників української влади обережно висловлюватися щодо Анатолія Шарія. Це може завадити його екстрадиції.

За її словами, Шарій, очевидно, відмовиться від добровільної екстрадиції до України. Тому його юридична команда використовуватиме різні тактики захисту. Серед них – спробує переконати суд, що його справа суто політична, тому його не потрібно видавати Україні.

Важливо Операція із затримання Шарія готувалася кілька тижнів, – ЗМІ

Венедіктова наголошує, що в Офісі генпрокурора суто професійне ставлення до його справи: громадян Шарій порушив закон, тому він має понести відповідальність. Його підозрюють у державній зраді та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань та інших ознак.

Чому українській владі не можна емоційно коментувати затримання Шарія

4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія затримали на території Іспанії. Згодом йому заборонили виїжджати за межі країни й відпустили без паспорта. До моменту розгляду справи по суті Шарій перебуватиме в екстрадиційній процедурі. За цей час він може використати висловлювання різних політиків, щоб переконати суд, нібито його справа має "політичне підґрунтя".

Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на ухвалення рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права, – наголошує Венедіктова.

За її словами, схожа ситуація відбувається з олігархом Дмитром Фірташем, який вже понад 8 років перебуває в Австрії. Суди різних рівнів досі розглядають його справу, але фінального рішення про екстрадицію немає.

Затримання пропагандиста Шарія: що відомо

Затримання Анатолія Шарія відбулося за сприяння СБУ та Офісу генпрокурора. У спецслужбі наголошують, що кожен зрадник України відповідатиме за свої злочини.

Як і Ірина Венедіктова, так і представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський наголошує, що блогера не зможуть привезти до України вже завтра. Європейські держави жорстко дотримуються всіх правових процедур, тому це займе певний час. Однак Веніславський переконаний, що Шарія точно судитимуть в Україні.

Підозру за двома статтями Шарію оголосили ще в лютому 2021 року. Також його підозрюють у зумисній шкоді національній безпеці України в інформаційній сфері. Крім цього, ще 20 серпня 2021 року РНБО ввела проти пропагандиста санкції.

До теми – в Іспанії розповіли деталі затримання Шарія: дивіться відео