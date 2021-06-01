У Шарія в Іспанії не одна вілла, зараз цим займаються іспанські правоохоронці, – журналіст

Юрій Бутусов 31 травня оприлюднив докази, що пропагандиста Анатолія Шарія фінансує Росія. Журналіст Сергій Іванов наголосив, що гроші на рахунок Шарія готівкою внесли певні люди.

За словами Іванова, "ці гроші з московського рахунку Шарій заплатив за свою іспанську віллу за адресою: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, додавши необхідну суму зі свого рахунку в Іспанії".

Зауважте Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата та анулювала всі його документи

Журналіст наголосив, що "просто зараз цим рахунком займаються іспанські правоохоронці".

Згадана вілла є не єдиним об'єктом нерухомості Шарія в Іспанії,

– повідомив Іванов.

За словами журналіста, йому також відомо "про 120-метрові апартаменти за адресою: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona, які були придбані 14.04.2016 року за схожою схемою".

"Щось мені підказує, що завтра на Анатолія чекає яскравий день, сповнений незабутніх вражень та нового досвіду", – підсумував Іванов.

Шарій: останні новини