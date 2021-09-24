Шестимісна камера на 7 людей і сирість: Джеляла утримують в найгірших умовах, – адвокат

Заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла утримують у спецблоці СІЗО. Там дуже сиро.

Захисниця Сафіє Шабанова зауважила: камера, де утримують заступника голови Меджлісу Джеляла, – одна з найгірших у СІЗО. Таку інформацію Шабановій надав Азіз Ахтемов, який також проходить у справі про так звану "диверсію на газопроводі".

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Ахтемов розповів, що дізнався про це з розмов співкамерників.

Джелял перебуває у шестимістній камері. Водночас там перебувають семеро людей. За словами Ахтемова, там є холодильник та телевізор. Також ув'язненим дозволяють читати.

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