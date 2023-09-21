У Шевченківському районі Києва ракети пошкодили газову трубу
Джерело:Віталій Кличко
Російська армія 21 вересня масовано атакувала Україну ракетами. Внаслідок цього обстрілу у Києві уламки ворожої зброї пошкодили газову трубу.
Раніше в українській столиці повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.
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Що відомо про пошкодження у Києві
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що уламки російської ракети пошкодили газову трубу у Шевченківському районі української столиці. За його словами, наслідки вже ліквідовують екстрені служби.
Пожежі немає. Газова служба на місці,
– сказав він.
Мер української столиці наголосив, що у Дарницькому районі столиці є руйнування нежитлових будівель. Він підкреслив, що наразі інформації про постраждалих немає.
Далі мер Києва заявив, що рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Крім того, є звернення до медиків. Водночас у Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.
Росія вночі обстріляла Київ ракетами
- Перші повітряні тривоги пролунали в Україні близько 4 ранку. Тоді попереджали про загрозу російських крилатих ракет, які окупанти запускали зі своїх стратегічних бомбардувальників, які окупанти до цього перемістили з аеродрому в Оленьї.
- Вже згодом стало відомо, що вибухи пролунали в Києві. Там повідомляли про роботу Сил протиповітряної оборони й закликали людей триматися подалі від вікон та небезпечних під час повітряної тривоги предметів.
- Зрештою у Святошинському районі української столиці під час ракетної атаки зникло світло та вода. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що на місці вже працюють відповідні спецслужби.
- Після вибухів в українській столиці також стало відомо про перших постраждалих. Віталій Кличко зазначив, що у Дарницькому районі постраждали 18-річна дівчина та 9-річна дитина. Їх госпіталізували у лікарню. Згодом Кличко уточнив, що у Дарницькому районі наразі 5 постраждалих, двом з яких медики надали допомогу на місці.