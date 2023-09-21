У Шевченківському районі Києва ракети пошкодили газову трубу

Російська армія 21 вересня масовано атакувала Україну ракетами. Внаслідок цього обстрілу у Києві уламки ворожої зброї пошкодили газову трубу.

Раніше в українській столиці повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.

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Що відомо про пошкодження у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що уламки російської ракети пошкодили газову трубу у Шевченківському районі української столиці. За його словами, наслідки вже ліквідовують екстрені служби.

Пожежі немає. Газова служба на місці,

– сказав він.

Мер української столиці наголосив, що у Дарницькому районі столиці є руйнування нежитлових будівель. Він підкреслив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Далі мер Києва заявив, що рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Крім того, є звернення до медиків. Водночас у Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.

Росія вночі обстріляла Київ ракетами