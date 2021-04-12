Довибори в Раду: Шевченко каже, що суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК

Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки виборів на 87 окрузі. Окружна виборча комісія нібито знівелювала частину голосів людей на деяких дільницях і не включила їх до загального протоколу.
Джерело:фейсбук Олександра Шевченка
За словами Шевченка, щодо цих дільниць є відповідні рішення судів. Кандидат у Раду заявив, що далі справа за Центральною виборчою комісією.
До теми ЦВК визнала вибори на Прикарпатті
Шевченко каже, що саме ЦВК має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду.
Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі,
– написав Шевченко.
Що відомо про вибори на Прикарпатті
- На окрузі №87 за місце в Раді змагались Олександр Шевченко від "За майбутнє", Василь Вірастюк від "Слуги народу", Руслан Кошулинській від "Свободи" та інші кандидати.
- Процес підрахунку результатів затягнувся на кілька днів. Річ у тім, що на дільницях зафіксували порушення та розбіжності у даних.
- Наприклад, на одній з дільниць за Шевченка нарахували 299 голосів, хоча на упакуванні було вказано 402 голоси. Ще на кількох дільницях голосування визнали недійсним.
- ЦВК визнала, що на виборах переміг Вірастюк. Однак екзитполи прогнозували йому третє місце, а на першому – начебто мав бути Шевченко.
- Шевченко раніше вже подавав низку судових позовів.
- 5 квітня ЦВК визнала вибори на Прикарпатті.