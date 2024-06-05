Боїться не опозиціонерів: чому Путін почав носити бронежилет на публічних заходах
За даними ЗМІ, російський диктатор Владімір Путін носить бронежилет на публічних заходах. Він не довіряє своїм людям.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що один з британських експертів по бронежилетах вказав на ознаки, які підтверджують, що Путін дійсно ходить в бронежилеті на публіці.
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Путін не довіряє своїм людям
Як наголосив Шейтельман, в матеріалі повідомляли, що Путін точно перебував в бронежилеті під час 9 травня. Очевидно, що він боїться власної армії.
Був бронежилет на нього 9 травня. А що таке 9 травня? Чому 9 травня йому треба було бронежилет? Бо 12 травня звільнили Шойгу, після чого почалися арешти в міноборони. Уявіть, Путін приймає парад в людей, які сідають в тюрму один з одним. Зрозуміло, що він боїться армії,
– сказав Шейтельман.
Зрозуміло, що Путін також боїться і спецслужб. Його загалом лякають не демократи та опозиціонери ззовні, а власна команда.
Крім того, версія з бронежилетом пояснює те, чому Путін інколи неприродно рухається на публіці. Часто його рухи мають досить дивний вигляд.
Я не міг зрозуміти, чому на деяких виступах Путін його тіло рухається неприродно. Права рука не знає, що робить ліва. Зрозуміло, що це був бронежилет. Нам на користь все, що є фактором нестабільності в Росії. А те, що президент Росії має вдягати бронежилет – це фактор нестабільності,
– сказав Шейтельман.
Ситуація в Росії: коротко
- Видання The Moscow Times пише, що щонайменше з 2023 року Путін з'являється на публіці у бронежилеті. Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер розповів, по чому видно, що диктатор ходить в бронежилеті.
- У Росії стався великий збій в роботі електронних сервісів. За цим стоять кіберфахівці ГУР.
- Станом на 5 червня Росія втратила понад 513 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7806 танків, 15036 бойових броньованих машин, 13385 артилерійських систем, 1092 РСЗВ, 830 засобів ППО тощо.