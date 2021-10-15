Відповідне рішення 15 жовтня ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
До теми Від сьогодні Херсонщина стала першою "червоною" областю: які там обмеження
Чотири області переходять у червону зону
Рішення про переведення 4 областей у червону зону Держкомісія схвалила на позачерговому засіданні.
З півночі 18 жовтня 2021 року встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей,
– мовиться у повідомленні.
У цих регіонах діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені "червоним" рівнем епіднебезпеки.
До речі, з 15 жовтня Херсонщина перейшла у червону зону. Там з опівночі заборонена робота:
- закладів громадського харчування (окрім доставки та на винос);
- торгових центрі, розважальних закладів, театрів, кінотеатрів;
- магазинів і непродовольчих ринків;
- басейнів, фітнес-центрі, спортивних залів;
- закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.
Без змін працюватимуть лише банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Варто відзначити, що обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коротко про обмеження через збільшення хворих на COVID-19 в Україні
- Про ймовірний перехід ще 5 областей в червону зону 14 жовтня заявив санітарний лікар Ігор Кузін. Тоді мовилось про Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську області.
- Окрім того, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакцинованими, розширять двічі.
- З 21 жовтня їздити поїздами міжобласного сполучення можна тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.