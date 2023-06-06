Ще 800 окупантів поїдуть додому у чорних пакетах: шалені втрати ворога станом на 6 червня

Збройні Сили України продовжують нищити російського ворога. Так, за минулу добу "друга армія світу" втратила ще 800 солдатів.

З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 211 150 бійців так званої "другої армії світу". Однак точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно.

Важливо З вересня в Бахмуті знищили понад 22 тисячі росіян: Жданов підрахував приблизні втрати України

Втрати окупантів у техніці

танків – 3860 (+12),

бойових броньованих машин – 7543 (+20),

артилерійських систем – 3603 (+36),

РСЗВ – 590 (+6),

засобів ППО – 351 (+2),

літаків – 313 (+0),

гелікоптерів – 299 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),

крилатих ракет – 1171 (+35),

кораблів та катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20),

спеціальної техніки – 489 (+5).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

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