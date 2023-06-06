Ще 800 окупантів поїдуть додому у чорних пакетах: шалені втрати ворога станом на 6 червня
6 червня 2023, 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують нищити російського ворога. Так, за минулу добу "друга армія світу" втратила ще 800 солдатів.
З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 211 150 бійців так званої "другої армії світу". Однак точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно.
Важливо З вересня в Бахмуті знищили понад 22 тисячі росіян: Жданов підрахував приблизні втрати України
Втрати окупантів у техніці
- танків – 3860 (+12),
- бойових броньованих машин – 7543 (+20),
- артилерійських систем – 3603 (+36),
- РСЗВ – 590 (+6),
- засобів ППО – 351 (+2),
- літаків – 313 (+0),
- гелікоптерів – 299 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
- крилатих ракет – 1171 (+35),
- кораблів та катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20),
- спеціальної техніки – 489 (+5).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ завдають потужних втрат росіянам
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та 6 ударних, різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.
- Нещодавно у тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, розцвіла "бавовна". Внаслідок вибухів приблизно 70 окупантів стали "двохсотими".
- Вночі 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".