"Ще ніхто не давав Путіну в ніс": Байден зустрівся із сенаторами, які повернулися з України

Президент США Джо Байден 19 січня зустрівся із сенаторами-республіканцями, які нещодавно відвідали Україну з візитом. Вони закликали Білий дім, НАТО та інших партнерів протистояти загрозі з боку Росії.

Байден говорив із сенаторами за закритими дверима. Мовилося про цілковиту підтримку України в разі російського вторгнення.

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Поки що ніхто не дава Володимиру Путіну в ніс. Попередньо він вторгнувся до Грузії в 2008 році та України в 2014 році. Я думаю, що альянс, наші друзі в НАТО і двопартійна більшість готові допомогти Україні упевнитися, що, якщо це станеться цього разу, у Володимира Путіна буде кров із носа,

– заявив сенатор Роджер Вікер.

Також під час зустрічі Байдена закликали надати Україні військову допомогу.

Санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенатори закликали Білий дім застосувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" та надати Україні оборонну військову допомогу перед будь-яким вторгненням Росії. Водночас розходяться думки щодо того, коли саме вводити обмеження. Тобто зараз, як попередження Путіну, чи після можливого вторгнення.

Дипломати закликають діяти рішуче після того, як переговори з Росією зупинилися. Натомість агресор продовжує накопичувати війська вздовж кордону України.

За словами сенатора Кевіна Крамера, президент Байден "підняв важливий момент". Він стверджував, що санкції не є простими, бо матимуть вплив на союзників США та експортерів.

Водночас розбіжності між партіями щодо санкцій Путін не повинен сприймати "роз’єднаність у нашій рішучості стояти разом із народом України та стояти зі свободою".

Що відомо про візит сенаторів до України

Президент Володимир Зеленський 18 січня у Києві провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Політики обговорили безпекову ситуацію навколо України, сенатори висловили цілковиту підтримку Києву.

До складу делегації сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Зеленський подякував Конгресу за солідарність з народом України.

Сенатор США Роб Портман у своїй промові в Києві акцентував, що у 2014 році українці обрали бути з Заходом, тепер черга Заходу підтримувати наших громадян.

Сенатор Мітт Ромні заявляв, що США та партнери мають завадити Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз. Політик переконаний, що глава Кремля хоче саме цього.

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