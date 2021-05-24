Ще один: літак до Франкфурта понад годину не випускають з Білорусі

Ще один пасажирський літак не випускають з Білорусі через нібито повідомлення про теракт. Мовиться про авіасудно компанії Lufthansa.

Як пише низка білоруських опозиційних ЗМІ, літак Lufthansa рейсом Мінськ – Франкфурт вже понад годину не випускають з Національного аеропорту Мінська.

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Що зараз відбувається в аеропорту Мінська

Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, аж раптом усіх пасажирів терміново висадили для повторної перевірки речей. Згодом цей рейс зник з розкладу на сайті Національного аеропорту Мінську.

За даними очевидців, наразі пасажирів не пускають на борт літака. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.

Зараз здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому буде перевозитися. Про те, що відбувається проінформовані всі зацікавлені сторони,

– зазначили у пресслужбі Національного аеропорту Мінська.

Білоруське видання "Белсат" повідомило, що літаку просто не дозволили вилетіти, а екіпаж літака кудись повели. Також у мережі наголошують, що літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.

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