Ще одна брєдова ідея, – Братчук відповів на план Росії відкрити "другий фронт" з боку Молдови

Російські окупанти "мріють" висадити свій десант у Одесі. Такої активності ми зараз не бачимо, підготовка до висадки морського десанту теж не відбувається. Хоча уже неодноразово говорили, що ризик висадки десанту з Чорного моря є постійним.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що американські журналісти зараз почали говорити, що ніби Путін готується відкрити другий фронт з Придністров'я, аби створити додаткову небезпеку на Одещині.

Читайте також Росіяни поширюють фейки про розміщення підрозділів ЗСУ в Одесі

Так, дійсно така інформація зараз знову з'являється, але є питання до видань, які поширюють таку інформацію, пояснює речник Одеської ОВА.

Це чергова брєдова ідея Москви, я переконаний, що це виключно вкиди ІПСО Росії,

– говорить Братчук.

Навіть якщо вчитатись у цю новину, то Придністров'я мало б пройти через Молдову і таким чином вийти до Одеського порту – виглядає нереалістично, потрібно вивчати географію, додає він.

"Це дуже схожа історія на висадку десанту у Тирасполі, з подальшим польотом у повітряному просторі України. Ці всі вкиди мають посіяти паніку серед мирного населення, адже сили оборони це не лякає", – стверджує Сергій Братчук.

Сили ворога у Чорному морі збільшилися

Станом на зараз, ситуація на Одещині ситуація стабільна, спокій місцевих контролюють сили оборони. Проте у Чорному морі є:

7 великих десантних кораблів;

а також 2 ракетних;

з Севастополя висунувся один із новітніх кораблів Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

Ситуація на Півдні зараз: останні новини

Реакція Одеської ОВА на вихід російського фрегату в Чорне море: дивіться відео

Це дає підстави ще раз нагадати про. Їх не можна ігнорувати та потрібно щоразу йти в укриття.