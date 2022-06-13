Ще одна "Чорнобаївка": на Запоріжжі вже кілька разів вгатили по складам ворога з боєприпасами

13 червня 2022 , 14:12
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Українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів та нищити їх боєприпаси й техніку. Так у Запорізькій області утворилася ще одна "Чорнобаївка".

Невелика Запорізька "Чорнобаївка" має назву окуповані Пологи. Про це розповів кореспондент із Запоріжжя, повідомляє 24 канал.

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Саме у Пологах російські військові намагалися зробити свої склади із боєприпасів й палива, які необхідні їм у випадку наступу в напрямку Запоріжжя.

Протягом останнього тижня наші хлопці, наші артилеристи, за допомогою дронів виявляли все нові й нові скупчення таких боєприпасів. Тоді накривали їх артилерійським вогнем. Дуже довго це все потім палало та вибухало, 
– повідомив кореспондент із Запоріжжя.

Де російські окупанти намагалися зробити склади з боєприпасами:

  • Спочатку на території Пологівського олійноекстракційного заводу. 
  • Згодом в селищі, що однією стороною зачіпає Пологи.
  • Втретє – в районі Пологівського професійного ліцею.

"Воно дуже масштабно все вибухає, горить і розлітаються боєприпаси. Це дуже добре, бо коли у росіян немає боєприпасів, тоді й наступати немає сенсу, бо немає чим стріляти", – пояснив кореспондент.

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Успіхи українських захисників

За його словами, останню добу наші герої дуже непогано працювали у Запорізькій області. Вони знищили орієнтовно 30 – 33 окупанти й 36 поранили. Є спалена техніка: 

  • 3 бронемашини,
  • 2 міномети,
  • 1 реактивний град,
  • збили безпілотник "Орлан",
  • попалили 6 одиниць автомобільної техніки,
  • знищили взводний опорний пункт противника.

"Крім військових успіхів, ми знаємо, що рашисти хотіли б наступати на Запоріжжя. Й роблять час від часу такі "судоми" – рвуться, намагаються обстрілювати, але в них нічого не виходить. На жаль, виходить в них стріляти по мирним населеним пунктам", – повідомив кореспондент.

Він додав, що були обстріли багатостраждальне місто Гуляйполе. А також біля нього селище Залізничне і Камʼянське.

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Автор: Марія Лелека