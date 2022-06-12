Ще одна невдала спроба: росіяни вчергове спробували взяти штурмом Сєвєродонецьк

Російські окупанти не полишають спроб взяти штурмом адміністративний центр Луганської області. Крім того, на східному напрямку ворог збільшив інтенсивність застосування артилерії. Наразі на лінії фронту точаться запеклі бої.

По це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 12 червня. У відомстві додають, що попри активність, ворожа армія не демонструє успіхів на Сході Україна.

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Ситуація у Сєвєродонецьку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії. На щастя, безрезультатно. Утім, захоплення Сєвєродонецька залишається головною ціллю ворога, тож бойові дії в районі населеного пункту продовжуються. Зокрема, наші захисники відбивають атаки росіян у районі Тошківки.

Артобстріли на Словянському напрямку

Впродовж попередньої доби на Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Петрівське,

Нова Гусарівка,

Курулька,

Долина.

Наразі ворожі війська намагаються закріпитись в населеному пункті Богородичне. У Генштабі повідомляють про продовження бойових дій.

Ворог проводить перегрупування військ

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, натомість – збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Крім того, зафіксовано, що окупанти проводять перегрупування військ.

Оборона Сєвєродонецька: головні новини

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що наразі окупанти контролюють більшість території у Сєвєродонецьку, однак ситуація динамічно змінюється.

Він підкреслив, що про "здачу" міста не може бути мови та закликав людей, які розносять такі чутки поспілкуватися з українськими військовими, які воюють вже 3 – 4 місяць.

Водночас міський голова Сєвєродонецьку Олександр Стрюк зазначив, що у місті залишається близько 10 тисяч цивільних. Збройні Сили контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Лінія оборони вибудована і тримається.

9 червня російські окупанти вдарили по цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті". Пошкоджено щонайменше 2 цехи у різних кінцях хімічного підприємства.

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