Ще одна партія підтримала нову коаліцію в Німеччині
Джерело:твітер Вільної демократичної партії
Нову коаліційну угоду підтримала ліберальна Вільна демократична партія Німеччини. Мовиться про коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини та "Зеленими".
Відповідну заяву зробив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер. Це трапилось 5 грудня.
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Ще одна партія доєдналась до коаліційної угоди в Німеччині
Я переконаний, що ця країна виграє від цієї коаліції. Давайте вже почнемо. Німеччина чекає цього нового старту,
– заявив Лінднер.
Він також додав, що їхня партія залишається "незалежною партією зі своїми переконаннями". Водночас ліберали, після соціал-демократів, проголосували за схвалення коаліційної угоди.
В коаліцію ввійдуть Соціал-демократична партія Німеччини, "зелені" та Вільна демократична партія. Саме вони сформують в країні "світлофорний" уряд. Проте "зелені" ще не зробили відповідної заяви.
Коротко про коаліцію в уряді Німеччини
- 26 вересня у Німеччині відбулись парламентські вибори. Перемогла Соціал-демократична партія, яка набрала 25,7% голосів.
- За ними 18,9% отримав Християнсько-демократичний союз. Після нього 14,8% – "зелені" та 11,5% – "Вільна демократична партія" (11,5%).
- Соціал-демократи заявили, що Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель не увійде в коаліцію.
- Ангела Меркель вперше після 16 років при владі не йшла на вибори. Саме тому уряд очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
- Відомо, що глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер отримає посаду міністра фінансів в новому уряді.
- Главою МЗС стане Анналена Бербок від партії "зелених", яка багато років критикує Кремль та виступає проти запуску "Північного потоку-2".
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Повний текст публікації Вільної демократичної партії
Вільна демократична партія Німеччини залишається незалежною партією зі своїми переконаннями, навіть якщо ми правимо "на світлофорі". Я переконаний, що ця країна виграє від цієї коаліції. Давайте розпочнемо. Німеччина чекає цього нового старту.