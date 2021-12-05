Ще одна партія підтримала нову коаліцію в Німеччині

Нову коаліційну угоду підтримала ліберальна Вільна демократична партія Німеччини. Мовиться про коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини та "Зеленими".

Відповідну заяву зробив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер. Це трапилось 5 грудня.

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Ще одна партія доєдналась до коаліційної угоди в Німеччині

Я переконаний, що ця країна виграє від цієї коаліції. Давайте вже почнемо. Німеччина чекає цього нового старту,

– заявив Лінднер.

Він також додав, що їхня партія залишається "незалежною партією зі своїми переконаннями". Водночас ліберали, після соціал-демократів, проголосували за схвалення коаліційної угоди.

В коаліцію ввійдуть Соціал-демократична партія Німеччини, "зелені" та Вільна демократична партія. Саме вони сформують в країні "світлофорний" уряд. Проте "зелені" ще не зробили відповідної заяви.

Коротко про коаліцію в уряді Німеччини

26 вересня у Німеччині відбулись парламентські вибори. Перемогла Соціал-демократична партія, яка набрала 25,7% голосів.

За ними 18,9% отримав Християнсько-демократичний союз. Після нього 14,8% – "зелені" та 11,5% – "Вільна демократична партія" (11,5%).

Соціал-демократи заявили, що Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель не увійде в коаліцію.

Ангела Меркель вперше після 16 років при владі не йшла на вибори. Саме тому уряд очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.

Відомо, що глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер отримає посаду міністра фінансів в новому уряді.

Главою МЗС стане Анналена Бербок від партії "зелених", яка багато років критикує Кремль та виступає проти запуску "Північного потоку-2".

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Повний текст публікації Вільної демократичної партії

Вільна демократична партія Німеччини залишається незалежною партією зі своїми переконаннями, навіть якщо ми правимо "на світлофорі". Я переконаний, що ця країна виграє від цієї коаліції. Давайте розпочнемо. Німеччина чекає цього нового старту.