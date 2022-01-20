Ще одна спроба: Ердоган знову запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна

20 січня 2022 , 19:50
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Джерело:

пресконференція президента Туреччини та президента Сальвадору

Президент Туреччини знову запропонував взяти на себе організацію зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. На думку Реджепа Таїпа Ердогана, перемовини можна провести в Анкарі.

Про це глава Туреччини повідомив під час спільної пресконференції та підписання документів з президентом Сальвадору. Ініціатива організації зустрічі, наголосив Ердоган, належить саме Анкарі.

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Атмосфера війни засмучує Туреччини

Атмосфера війни, цей психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч,
– заявив Ердоган.

На думку турецького президента, Путін та Зеленський мають обговорити розбіжності в поглядах.

На попередню пропозицію Ердогана відреагували у Кремлі

Зазначимо, що це не вперше Ердоган пропонує переговори на турецькій території. На попередню пропозицію президента Туреччини відповіли у Росії. Позицію Кремля зухвало висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що, мовляв, "Москва вітає зусилля всіх країн, які намагаються врегулювати ситуацію в Україні". Згодом Пєсков вкотре дорікнув Києву невиконанням мінських домовленостей.

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Ердоган про конфлікт загрозу агресії Росії:

  • На думку Ердогана, російське вторгнення в Україну матиме жахливі наслідки.
  • Саме зустріч Зеленського та Путіна може вирішити суперечності, тому президент Туреччини готовий її організувати.
  • На такі кроки Туреччина готова, як партнер та союзник НАТО.
  • Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну з офіційним візитом у лютому. У порядку денному – зустріч з Володимиром Зеленським.

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Автор: Ірина Пундор