Ще одна жертва в Сумах: Росія вбила нотаріуса Людмилу Ващенко

Вранці загарбники завдали два балістичні удари по центру Сум. Загинуло понад 30 людей. Серед них – нотаріус Людмила Ващенко.

За інформацією східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Людмила Володимирівна почала працювати з 1996 року, починаючи з посади начальника відділу кадрів, потім була заступником начальника Сумського обласного управління юстиції- начальником відділу реєстрації актів цивільного стану. З грудня 2006 по лютий 2013- очолювала юстицію Сумської області. На сьогодні ж забезпечувала громад