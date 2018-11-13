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      Ще один політик оголосив про намір йти в президенти

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      Колишній міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко
      Колишній міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко / rbc.ua

      Колишній міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко заявив, що буде висувати свою кандидатуру на чергових виборах президента України 2019 року.

      Про це він заявив на прес-конференції у інформаційному агенстві "Інтерфакс".

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      "Я, Шевченко Ігор Анатолійович, хочу оголосити про намір балотуватися на виборах президента в 2019 році", – зробив Ігор Шевченко офіційну заяву на прес-конференції.

      Екс-міністр озвучив свої основні плани, які будуть в його передвиборчій програмі. Шевченко виступає за введення презумпції винності в кримінальних провадженнях, пов'язаних із корупційними злочинами, а також податку на виведений капітал і податку на розкіш. Також майбутній кандидат запевнив, що свою передвиборчу кампанію він фінансуватиме самостійно, але проситиме про фінансову допомогу бізнес. 

      Водночас Шевченко додав, що готовий відмовитися від участі у виборах, якщо з'явиться новий кандидат, який "краще відповідає вимогам", ніж він сам.

      Хочу наразі звернутися до Святослава Вакарчука, Володимира Зеленського, Мішеля Терещенка, Дмитра Гнапа, Юрія Дерев'янка та Олександра Шевченка. Я вам пропоную зібратися разом, відкинути свої амбіції, покласти на стіл свої біографії, хто що має в своїй компетенції, досвіді, і вибрати з нас не найрейтинговішого, а найгіднішого, найпрофесійнішого кандидата,
      – закликав екс-міністр.

      Крім того, відповідаючи на запитання про його стосунки із збіглим народним депутатом і бізнесменом Олександром Онищенком, І.Шевченко розповів про протекцію нардепа під час призначення його міністром у 2014 році. За його словами, він наразі спілкується з Онищенком один раз на місяць за допомогою Facebook.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Ігор Шевченко
      Джерело: 24 канал
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