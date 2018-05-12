Ще одна країна заявила про готовність переходу на євро

Прем'єр Хорватії Андрей Пленковіч заявив, що його країна готова замінити національну валюту куну на євро.

Про це повідомляє Hina.

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За словами прем'єра Пленковіча, Хорватія готова розпочати процес конвертації до євро. Також він підкреслив, що країна матиме тривалі і багаторазові переваги впровадження євро в якості законного платіжного засобу.

Окрім того Пленковіч переконаний, що перехід з куни на євро буде "дешевим та швидким".

Раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна має намір стати членом єврозони протягом наступних семи-восьми років