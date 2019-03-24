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      Жахливі деталі вбивства військового на Харківщині, "смертний вирок" Грибу – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Після пострілу подзвонила мама, напевно, відчувала, – бійці про смерть їхнього побратима

      Під селищем Новомихайлівка на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув медик 24 бригади імені короля Данила Володимир Маркевич. Снайпер окупантів влучив у 48-річного старшого сержанта Маркевича Володимира – уродженця селища Розділ, що у Миколаївському районі Львівській області.

      Боєць ЗСУ Петро був поруч, коли його побратим Володимир спостерігав за ворогом. Аж раптом пролунав постріл з боку ворога і боєць впав. Герой загинув на очах у побратимів. Куля влучила Володимиру в голову. Шансів врятувати його не було, але побратими намагались це робити до останнього.

      Тут такий випадок (вбили Володимира Маркевича, – 24) і телефон дзвонить – мама. Напевно, відчуває чи шо. Поки ми його несли два рази телефон дзвонив,
      – розповів військовослужбовець 24 бригади імені короля Данила ЗСУ Петро.

      Відео про ситуацію на фронті та загиблого захисника:

      Шість років в'язниці Павлові Грибу: батько назвав це "смертним вироком"

      Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок українському політв’язню Павлові Грибу – 6 років в’язниці. На знак протесту 22-річний хлопець одразу оголосив голодування. Захист заявив, що рішення буде оскаржувати, а батько хлопця назвав рішення смертним вироком для бранця Кремля.

      Відео про політв'язня Павла Гриба та чому рішення суду може коштувати йому життя

      Моторошні деталі вбивства військового на Харківщині

      Суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у вбивстві 27-річного військового на Харківщині Віталія Черняка, тіло якого 16 березня знайшли на цвинтарі неподалік військової частини. За рішенням суду, дівчина та троє хлопців – два з яких неповнолітні – проведуть у СІЗО найближчі 2 місяці. 

      Замовницею злочину вважають 22-річну Катерину Борисенко. Мовляв, саме вона найняла трьох хлопців заманити її знайомого в ліс і вбити. Своєї провини Катерина не визнає. Убитого Віталія знала особисто, адже працює у військовій частині кухарем. Раніше на допиті говорила, що він її зґвалтував. У суді ж просить вивести з зали журналістів, тільки тоді щось пояснить.

      Відео: що відомо про вбитого військового на Харківщині та чотирьох підозрюваних

      Скільки українців вже підписали декларацію з лікарем і що робити тим, хто цього не зробив

      26 мільйонів українців вже підписали декларації із сімейними лікарями. Тим, хто це не зробив, у Міністерстві охорони здоров’я радять поквапитись. Вже за тиждень для таких пацієнтів існуватимуть певні обмеження у доступі до медпослуг. Вже за тиждень, у пацієнтів які не підписали декларації, можуть виникнути проблеми із записом не прийом. Адже, в першу чергу будуть обслуговувати тих, хто підписав договір із лікарем. Попри те, наголошують лікарі, у критичних ситуаціях, прийматимуть будь-кого.

      Відео: що робити тим, хто не підписав декларації з лікарями

      Гарне виховання: дівчинка знайшла 150 тисяч і повернула власнику

      На Львівщині у містечку Трускавець школярка знайшла 150 тисяч гривень і не вагаючись повернула їх власнику. З'ясувалося, гроші загубив сусід дівчинки. Сама ж 11-річна Андріана Дзюбайло стала місцевою зіркою.

      Відео: історія про дівчинку, яка повернула чималу суму чоловіку, який її загубив

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Україна – Росія Жертви Відео тижня Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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