Ужасные детали убийства военного на Харьковщине, "смертный приговор" Грибу – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

После выстрела позвонила мама, наверное, чувствовала, – бойцы о смерти их побратима.

Под поселком Новомихайловка на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб медик 24 бригады имени короля Даниила Владимир Маркевич. Снайпер оккупантов попал в 48-летнего старшего сержанта Маркевича Владимира – уроженца поселка Раздол, в Николаевском районе Львовской области.

Боец ВСУ Петр был рядом, когда Владимир наблюдал за врагом. Вдруг раздался выстрел со стороны врага и боец ​​упал. Герой погиб на глазах у сослуживцев. Пуля попала Владимиру в голову. Шансов спасти его не было, но товарищи пытались это делать до последнего.

Тут такой случай (убили Владимира Маркевича – 24) и телефон звонит – мама. Наверное, чувствует что ли. Пока мы его несли два раза телефон звонил,

– рассказал военнослужащий 24 бригады имени короля Даниила ВСУ Петр.

Видео о ситуации на фронте и погибшем защитнике:

Шесть лет тюрьмы Павлу Грибу: отец назвал это "смертным приговором"

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу – 6 лет тюрьмы. В знак протеста 22-летний парень сразу объявил голодовку. Защита заявила, что решение будет оспаривать, а отец парня назвал решение смертным приговором для пленника Кремля.

Видео про политзаключенного Павла Гриба и почему решение суда может стоить ему жизни

Жуткие детали убийства военнослужащего в Харьковской области

Суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в убийстве 27–летнего военного в Харьковской области Виталия Черняка, тело которого 16 марта нашли на кладбище неподалеку от воинской части. По решению суда, девушка и трое парней – два из которых несовершеннолетние – проведут в СИЗО ближайшие 2 месяца.

Заказчицей преступления считают 22-летнюю Екатерину Борисенко. Мол, именно она наняла троих парней заманить ее знакомого в лес и убить. Своей вины Екатерина не признает. Убитого Виталия знала лично, ведь работает в военной части поваром. Ранее на допросе говорила, что он ее изнасиловал. В суде же просит вывести из зала журналистов, только тогда что-то объяснит.

Видео: что известно об убитом военнослужащем в Харьковской области и четырех подозреваемых

Сколько украинцев уже подписали декларацию с врачом и что делать тем, кто этого не сделал

26 миллионов украинцев уже подписали декларации с семейными врачами. Тем, кто это не сделал, в Министерстве здравоохранения советуют поторопиться. Уже через неделю для таких пациентов будет существовать определенные ограничения в доступе к медуслугам. Уже через неделю, у пациентов, не подписавших декларации, могут возникнуть проблемы с записью на прием. Ведь, в первую очередь будут обслуживать тех, кто подписал договор с врачом. Несмотря на то, отмечают врачи, в критических ситуациях, будут принимать любого.

Видео: что делать тем, кто не подписал декларации с врачами

Хорошее воспитание: девочка нашла 150 тысяч и вернула владельцу

На Львовщине в городке Трускавец школьница нашла 150 тысяч гривен и не колеблясь вернула их владельцу. Выяснилось, деньги потерял сосед девочки. Сама же 11-летняя Андриана Дзюбайло стала местной звездой.

Видео: история о девочке, которая вернула большую сумму человеку, который ее потерял