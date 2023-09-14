У Криму одна з найщільніших систем російської ППО: чому вона пропускає так багато ракет

Російська система протиповітряної оборони показує себе не з найкращого боку під час атак на військові об'єкти Криму. Це може свідчити про те, що кількість російських засобів ППО не переходить у якість.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, неспроможність Росії закрити небо над півостровом свідчить про неефективність російської техніки.

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Російське ППО "аналоговнєт"

Півострів Крим – це одна з тих територій, де Росія має одну з найщільніших систем ППО. Більш щільною російська протиповітряна оборона є хіба що в Москві.

Однак попри цю щільність ані в Москві, ані в Криму Росії не вдається ефективно перехоплювати повітряні цілі. Через це виникає питання, чи дійсно російська ППО відповідає своїм характеристикам.

"Більшість російської техніки, яку Збройні Сили захоплювали під час відвоювання наших територій, виявлялась не такою якісною, як було заведено про це говорити на військових виставках. Те саме може стосуватися російських систем ППО, які роками купляли деякі країни світу. Тепер у них нарешті є змога побачити, чому саме російській зброї "немає аналогів у світі", – переконаний Коваленко.

Що робить Росія для посилення своєї ППО

Як пояснюють оглядачі, радянська протиповітряна оборона не була створена для знищення малопомітних БпЛА. Її основною задачею є протидія великим повітряним цілям на зразок літаків та ракет. Тим не менш, на озброєнні окупантів все ж таки є ЗРК "Панцир", які Росія активно стягує на захист Москви. При цьому є свідчення, що агресор намагається "заспокоїти" своїх громадян тим, що розташовує ці комплекси на видноті посеред міста. Це може полегшити роботу спеціалістам, які запускають по окупантах безпілотники.

Олександр Коваленко про ефективність російської ППО: дивіться відео

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