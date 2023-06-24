Принцип доміно працює, – Данілов припустив, що чекає на Білорусь

Білоруська влада посипеться слідом за російською за принципом доміно. Дестабілізаційні процесі в Москві, запустять такі ж процеси в Мінську.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Раніше білоруські військові закликали звільнити країну від диктатури.

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Що буде в Білорусі

Данілов зазначив, що Білорусь – окупована Росією доволі тривалий час. Після того, як вибори в Білорусі всією світовою спільнотою були визнані, як такі, що не відбулися за демократичними правилами, Росія фактично окупувала цю країну.

Звичайно, принцип доміно працює. Якщо процеси дестабілізації в Росії будуть посилюватися, то дестабілізація обов'язково перекинеться й на Білорусь.

Урешті-решт Білорусь буде вільною країною, буде членом Євросоюзу, буде членом європейської спільноти. Ті люди, які нині керують Росією та Білоруссю, до демократії не мають ніякого стосунку.

Він уже виступив з заявою.

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Що відбулось у Білорусі

Обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська у своєму відеозверненні зазначила, що Росія може втягнути у свій внутрішній конфлікт білорусів. Вона закликала своїх співвітчизників пам'ятати про свої національні інтереси. Вона зауважила, що Білорусь має зберегти суверенітет і не допустити того, що сталося в Росії.

До білорусів також звернулись і представники полку імені Кастуся Калиновського. Там наголосили, що утворилися сприятливі умови для відсторонення в Білорусі диктатури. А ще закликали кожне місто, кожен квартал, кожну вулицю готуватись до контролю за своєю територією та дотриманням порядку.

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