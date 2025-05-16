Нова "спецоперація Путіна": чого добиватиметься Путін після переговорів у Стамбулі

Путін прагне прямих переговорів, але не з Україною. Російський диктатор, ймовірно, мав деякий план щодо зустрічі в Стамбулі.

Журналіст та аналітик Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу розповів, що під час перемовин у Стамбулі росіяни ще більше підняли ставки. Демченко додав, що росіяни заявили: або Україна віддає їм чотири області – Донецьку, Луганську, Херсонську й Запорізьку та Крим повністю, – або вони прийдуть за п'ятою.

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Кремль класично шантажує

"Мовляв, наступного разу зустрінемось – і у вас вже не буде 5 областей. І, наскільки я розумію, вони натякають на Дніпропетровську або ще якусь. Я навіть можу припустити, хто озвучив ці вимоги. Це точно не Владімір Мєдінський – він просто фасад, що прикриває все те "болото", яке з ним приїхало", – сказав Олександр Демченко.

Він додав, що все це організував глава адміністрації президента Росії Антон Вайно. Зараз він також перебуває у Стамбулі. А вимоги, які були озвучені, ймовірно, належали адміралу Головного розвідувального управління Генштабу Росії Ігорю Костюкову.

Це його риторика. Насправді саме військова розвідка керує всією дипломатією Росії. Не треба мати ілюзій – Костюков керує дипломатами, а не Сєргєй Лавров і не Юрій Ушаков. І саме Костюков прибув туди, саме він відповідав,

– сказав Демченко.

Він додав, що Владімір Путін відправив цю делегацію не лише для технічних переговорів про режим припинення вогню. Справжня мета була одна – зірвати процес.

Усе зруйнувати до основи. З цим завданням Костюков, Мєдінський, генерал Алєксандр Фомін та інші чудово впоралися. Ми чудово розуміли, що Путін усе зірве. Було зрозуміло, що він не приїде, що нічого не буде. У Мєдінського немає мандата, він нічого не представляє, нічого не може легалізувати,

– сказав Демченко.

Він додав, що насправді Україна отримала кілька важливих сигналів.

"Спецоперація" Путіна триває

Він додав, що російські чиновники натякнули, за кілька днів до відправлення делегації до Стамбула Путін зібрав закрите засідання Радбезу Росії. Так само він збирав Радбез у лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням.

Тоді він змусив усіх підписатися "кров'ю". Я впевнений – Путін змусив підписатися Лаврова, Патрушева, Мєдвєдєва, Ушакова. І саме на тому Радбезі було ухвалено рішення про продовження війни. Відповідно, коли російська делегація приїхала в Стамбул, нас просто поставили перед фактом – війна продовжується. Але вже з новою ескалацією, у більших масштабах,

– припустив Демченко.

Він додав, що так звана "спецоперація" Путіна триває. "Стамбульська вистава" не для України й не для Європи – вона націлена на Дональда Трампа. Путін прагне витягнути Дональда Трампа на прямі переговори – і, ймовірно, вже досяг свого.

Я впевнений, що вже сьогодні Дмітрій Пєсков, прес-секретар "кривавого режиму", скаже, що мов "без особистої зустрічі Трампа з Путіним нічого не буде". Питання в іншому – чи дотягне Путін до цієї зустрічі й чи буде шантажувати Трампа, щоб той погодився. Думаю, саме так і буде: постійне підвищення ставок,

– сказав Демченко.

Він додав, що саме тому можна чекати масованих ракетно-дронових атак по Києву, Харкову, Одесі й інших містах України. Путін максимально ескалує ситуацію, щоб змусити Трампа сісти за стіл переговорів. І тут починається новий етап – більше ніякої "чемної дипломатії".

Демченко переконаний: Стамбул – це "спецоперація Путіна", а не справжні переговори. Він певен, що ситуація й далі загострюватиметься. Путін не хоче завершення війни – він хоче отримати від Трампа все, але не в обмін на мир, а в обмін на "режим тиші".