Працювати буде важко, та ми працьовиті, – Зеленський висловився про Трампа та Венса
Джерело:BBC
В інтерв'ю BBC український президент розповів, що робитиме, якщо перемогу на виборах у США здобудуть республіканці.
Тривогу викликає не тільки сама постать Трампа, який облудно обіцяє "швидкий мир в Україні", але і його віцепрезидента Джей Ді Венса.
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Що буде робити Україна, якщо переможе Трамп
Гарант відповів, що робота з Трампом буде "важкою, але ми працьовиті люди". І взагалі, готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.
Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс раніше заявляв, мовляв, йому "байдуже, що станеться з Україною так чи інакше". Звісно ж, в Україні ці слова викликали осуд і побоювання, що Америка перестане підтримувати Київ.
Можливо, йому дійсно все одно, але ми повинні працювати зі Сполученими Штатами,
– сказав Зеленський.
Іще він вкотре підкреслив, що Україна досі не отримала винищувачі F-16. Ці літаки могли би розблокувати небо та дати потужну відсіч росіянам у небі. "Минуло 18 місяців, а літаки так і не дійшли до нас", – зауважив очільник держави.
Зеленський про переговори з Росією
У цьому ж інтерв'ю президент торкнувся питання можливих перемовин із Росією. За його словами, можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією, якщо продовжити тиск на неї.
Весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – пояснив Зеленський.
І додав: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.