Якщо ЗСУ взимку оточать Мелітополь, вся оборона росіян на Півдні рухне, – військовий експерт

Після звільнення Херсона у ЗСУ з'явився наступний перспективний напрямок. У Донецькій і Луганській областях фронт поки стабільний, на Херсонщині лінія фронту – це Дніпро, тож залишається Запорізька область, де є перспективи подальшої деокупації Півдня.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ можуть піти в наступ на Запорізькому напрямку.

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ЗСУ можуть оточити Мелітополь

Федоров зазначив, що найближчим часом, можливо, Маріуполь не буде звільнений. Однак головним на Півдні нині насправді виглядає Мелітополь. У Донецькій області лінія фронту стабільна вже досить давно, стабілізувався фронт у Луганській області, на Херсонщині лінія фронту проходить по Дніпру, який ніхто не буде форсувати, ризикуючи втратами, тож залишається Запорізька область.

Якщо ЗСУ зможуть прорватись до Мелітополя, оточити його, тоді вся оборона росіян на Півдні України рухне. Мелітополь, навіть не Маріуполь – це ключ до Півдня України. Я думаю, що це розуміє і російське командування,

– зауважив військовий експерт.

Федоров про те, якщо ЗСУ взимку оточать Мелітополь, вся оборона росіян на Півдні рухне: дивіться відео

Співвідношення сил

Він продовжив, що росіяни намагаються наступати на Гуляйполе, бо бояться третього великого контрнаступу ЗСУ. За даними російського Генштабу окупанти вивели з-під Херсона до 30 тисяч людей. У ЗСУ ж звільнилось до 14 бригад, а це від 40 тисяч до 50 тисяч людей.

"Якщо всі російські війська з-під Херсона перекинуті на Гуляйполе, і так само війська ЗСУ, то в українців – перевага. Тобто перспективи для України, маючи на увазі постачання озброєння для HIMARS й іншої далекобійної артилерії, цілком реальні", – наголосив Федоров.

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