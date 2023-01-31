"Бандитська країна": Жданов пояснив, яка доля чекає на Росію після поразки

Захід оголосив про збільшення постачання зброї та техніки до України, Це стане вирішальним в ході війни, а Росію не врятує навіть кількісне переважання в особовому складі.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він переконаний, після капітуляції Кремля Захід висуне до Росії чіткі умови.

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Жданов переконаний, що затримки з постачанням до України зброї пов’язані із картельною змовою, але не проти України.

Картельна змова існує по Росії,

– зауважив мовець.

Відповідь Росії

Україна веде боротьбу за своє виживання та за демократичні цінності, наголосив військовий експерт. Її у цьому підтримує весь цивілізований світ.

Імовірно, у цивілізованому світі прийнято рішення прибрати Росію зі світового геополітичного Олімпу. Це будем шляхом військової поразки,

– додав експерт.

Він переконаний, що Захід вирішив опустити Росію до рівня країн третього світу за те, що її лідер "вирішив довести усьому світові, що він політик номер один і пішов війною на Україну". Тому Захід вирішив постачати зброю в Україну, щоб завдати абсолютної поразки Москві.

Жданов про постачання західного озброєння: дивитись відео

Війна регулюється кількістю зброї

За словами Жданова, хід бойових дій регулюється постачанням західного озброєння. Але настає момент, коли навіть кількість живої сили не буде вирішальною і окупаційному російському війську доведеться відступати до кордону України.

Жданов переконаний, що поразка Росії призведе до глибокої політичної кризи всередині Росії. Тому новий "політичний клан", що прийде до влади буде згодний на багато умов, які йому висунуть світові лідери.

Ми розуміємо, що це бандитська країна, що стала на фашистські рейки,

– додав мовець.

Умови до Росії після поразки

Жданов припускає, що після поразки Росії основні умови до неї будуть полягати у контролі над ядерною зброєю, повне ядерне розброєння Росії в обмін на зняття санкцій та підпис договору на умовах, які запропонує Захід. Навіть зараз країни, на які орієнтується Росія, висувають до неї жорстку умову – не використовувати ядерну зброю.

Навіть сам факт конвенційної війни сьогодні дуже шкодить Китаю. Він наполягає, аби Росія якомога швидше припинила цю війну. Китаю все одно, як і на яких умовах, але війна має бути завершена,

– наголосив Жданов.

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