"Майбутнє Росії чорне на кілька десятиліть": що чекає на країну-агресора після війни

Росію після війни мають очікувати чорні часи на кілька десятиліть. Усе населення, вся країна має відчути, що вони скоїли.

Про це 24 каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Раніше повідомлялось про те, що окупант скаржиться на брехню Росії про війну.

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Росії не можна допомагати

Романова зазначила, що Росія зі свого "болота" має вибиратись сама, без допомоги сторонніх країн. Усе населення, вся країна має відчути, що вони скоїли в Україні. Весь світ буде займатись відновленням України, й Росії біля цього "пирога" не має бути ні в якому вигляді.

Інакше за 20 чи за 50 років усе повториться. Новий Путін нападе на нову Україну. Це треба відчути до кінця,

– зауважила російська опозиційна журналістка.

Захід боїться розпаду Росії

Вона продовжила, що Захід боїться розпаду Росії, й насправді зі зрозумілих причин. Світ не хоче мати справ з 6 – 7 божевільними, в руках яких ще й буде ядерна зброя. Ядерних шахт у Росії дійсно багато, хоч і незрозуміло, в якому вони стані.

"Та якщо говорити про майбутнє Росії, воно, поза всякими сумнівами, на кілька десятиліть чорне, й воно таким має залишитись. Інакше урок буде не засвоєний", – наголосила засновниця руху "Русь сидящая".

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Росія має відповісти за злочини

За її словами, вся країна має відчути покарання за ту війну, яку вона вчинила. Україна, звісно, цього не забуде, й буде нагадувати постійно. Вона примусить Росію відповісти за всі злочини.

Інакше, ми знаємо приклад тієї ж Німеччини. Перша світова, Друга світова. Уся країна має відповідати, відповідати мають усі люди,

– підкреслила Романова.

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