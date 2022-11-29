Україна переважатиме, – військовий експерт назвав літак, який суттєво змінить ситуацію в небі

Захищеність повітряного простору сьогодні є одною з найактуальніших проблем для України. Проте вирішити її цілком реалістично, і можна це зробити максимально швидко.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, Україна отримує перевагу в небі, якщо західні країни знайдуть можливість надати нам літаки F-16.

До теми Атаки іранськими дронами не вщухнуть: як НАТО може нарешті закрити небо над Україною

Реалістичний план

На його думку, потрібно пересадити на літак F-16 українських льотчиків, які мають досвід роботи на літаках МІГ.

F-16 це теж застарілий літак, але він дуже простий і водночас був би ефективним проти росіян,

– наголосив Нарожний.

Він вважає, що українські військові могли використовувати ракети Hellfire та HARM, адже вони і зараз є на озброєнні у ЗСУ, але використовуються з літаками МІГ.

"Якби нам надали достатню кількість F-16 (від 100 літаків), ми б панували в повітрі й легко збивали всі більш-менш сучасні російські винищувачі та штурмовики", – наголошує експерт.

На його думку, для західних країн абсолютно реалістично зняти зі своїх складів таку кількість літаків і передати нам.

В НАТО розглядають передачу Україні винищувачів F-16. На думку адмірала ВМС США у відставці Джеймса Ставрідіса, з сухопутною війною на користь України та жорстокою повітряною війною на користь Росії Заходу потрібно збільшити допомогу Україні з боку повітряної війни у конфлікті.

У Повітряних силах ЗСУ зробили важливу заяву: дивіться відео

Військова допомога Україні: важливе