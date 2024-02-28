У Повітряних силах сказали, які завдання виконуватимуть перші F-16

Україна з нетерпінням чекає на появу перших західних винищувачів F-16. Вони захистили б українські міста від ракетних та дронових атак, а також суттєво допомогли б нашим бійцям на фронті.

Важко недооцінити вплив винищувачів на хід війни, але разом з тим не варто й завищувати очікування. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, яку модернізацію F-16 отримають ЗСУ та як українці дізнаються про їх передачу.

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Що робитимуть F-16

Ігнат зауважив, що результати роботи літаків будуть радше накопичувальними.

Я навіть колись сказав, що коли ми отримаємо F-16, то виграємо цю війну. Спочатку виграємо битву у повітрі, а потім Сили оборони зможуть звільнити території. Але зрозуміло, що це не буде одномоментно, мовляв, прийде ескадрилья F-16 – і перемога. Та ні,

– зазначив Ігнат.

Насамперед літаки мають допомогти у захисті українців від ракетних та дронових атак. Також важливим завданням буде боротьба з російською авіацією.

Яке укомплектування F-16 отримає Україна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Росія веде війну проти України з грубим порушенням міжнародного права. Згідно з міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону, що включає також завдавання ударів по законних військових цілях за межами країни.

В Україну направлять вживані F-16 не останньої модернізації. Вона поділяється на блоки від 10 до 72. До слова, 72 блок – це крайня версія літака F-16, яка здатна перевершувати ворожі судна.

Надалі є можливість їхньої модернізації: краща авіоніка, краща бортова РЛС (радіолокаційна станція – 24 Канал), кращі ракети,

– окреслив перспективи Ігнат.

Зазначимо, разом з F-16 має також з'явитися широка номенклатура озброєння до нього. Невідомо, коли й в якій кількості Україна отримає його. Це питання обговорюватимуть в межах авіаційної коаліції.

Зараз Україна вступає у клуб з 21 країни, які мають та експлуатують F-16. Після цього Повітряні сили ЗСУ зможуть розраховувати на подальшу модернізацію та, можливо, отримання нових літаків лінійки F-16. А інтеграція України в НАТО дає надію на те, що наші пілоти у майбутньому також літатимуть на F-35, як це роблять інші країни.

Як українці дізнаються про передачу F-16

Часто українці та ворог дізнаються про передачу Збройним Силам України нового виду озброєння постфактум. Наприклад, про надання Україні ракет ATACMS вперше дізналися після влучання в аеродром у Бердянську. Найімовірніше, з F-16 буде аналогічна ситуація.

Офіційного перерізання стрічки не буде, як це було у Радянському Союзі,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він пригадав, що ЗРК Patriot наша країна отримувала у межах комунікації, яка не була зрозуміла ні українцям, ні ворогу.

"Нехай так буде й надалі. Дізнаємося, що F-16 в Україні тоді, коли буде збитий російський літак. Іноді певні речі не оголошуються публічно, щоб ворог не робив висновків", – підсумував Ігнат.

Постачання F-16 в Україну