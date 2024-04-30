З дна постукали: Путін і Пєсков "ляпнули" нову маячню
Владімір Путін заявив, що в Росії буцімто немає жодних проблем з грошима. Тим часом його речник Дмітрій Пєсков заговорив про "труну" західної економічної системи.
Диктатор нафантазував, що буцімто дохід російського федерального бюджету за 3 місяці зріс у понад півтора раза у порівнянні з 2023 роком, інформує 24 Канал. Мовляв, це означає, що дефіцит бюджету буцімто "зменшується".
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"Можна впевнено сказати, що формується солідна база для росту бюджетних доходів на всьому шестилітньому горизонті", – сказав Путін.
Водночас "рупор" Кремля Пєсков постукав з дна та згадав, що у росіян є західні гроші. Мовляв, вони можуть стати мішенню для Москви у відповідь на можливу конфіскацію заморожених російських активів.
Якщо це відбудеться, якщо буде створений такий небезпечний прецедент, це буде такий солідний "цвях" у майбутню "труну" всієї західної економічної системи координат,
– сказав Пєсков.
На його думку, після того іноземні інвестори та держави, які зберігають авуари в активах цих країн, почнуть буцімто "10 разів думати" перед тим, як вкладати свої гроші. Усе, на думку речника Кремля через те, що зникне "надійність".
"Надійність зникає за одну ніч – за одне дурне непродумане рішення. Відновлюється десятиліттями, а то і більше", – додав прессекретар Путіна.
Він заявив, що у таких рішеннях буцімто будуть "дуже широкі" судові перспективи. А Росія, мовляв, ними скористається і буде "нескінченно" відстоювати свої інтереси.
Можлива конфіскація заморожених активів країни-агресорки
- Джо Байден нещодавно підписав закон, який передбачає, що протягом 90 днів у США мають шукати активи Росії. Нині у країні є 5 мільярдів доларів центрального банку країни-агресорки. Їх потенційно можуть передати України. Водночас Сполучені Штати Америки можуть відмовитися від передачі цих коштів, якщо це не підтримають країни G7.
- Тим часом Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки закликав Раду ЄС швидше ухвалити рішення про використання активів на користь України. Жозеп Боррель зазначив, що ці кошти мають піти на закупівлю озброєння.
- У Німеччині проти конфіскації заморожених активів Росії для фінансування відновлення та військової підтримки України. Там підтримують лише використання надприбутків для фінансування зброї. Німецька влада вважає, що ці гроші мають бути недоторканими, аби потім їх використати як важіль на переговорах про завершення війни та повернення української території.