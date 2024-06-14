Не тільки гроші: Черник пояснив, що мотивує росіян йти воювати
Гроші – хороший стимул для росіян йти воювати проти України. Однак, усе вирішує менталітет.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що росіяни – мілітарна нація і завжди нею були. Усе залежить від психології.
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Що впливає на мотивацію російських солдатів
"Спосіб їхнього мислення, який виховується з садочка і виховувався завжди. Психологія все вирішує", – сказав Черник.
У часи Другої світової війни рядовим бійцям радянської армії платили мізерні гроші. Однак, вони все одно йшли воювати.
"Винищувати нацистів" – це в них (росіян – 24 Канал) ідеологічний сенс їхнього суспільного буття. Плюс – не забуваємо страх, каральні органи", – сказав військовий експерт.
Коли росіяни можуть змінитися
Росія – єдина держава у світі, яка придумала "загороджувальні загони". Німці у часи Другої світової також стріляли у спину тим, хто дезертирував. Радянський Союз тоді розстріляв понад 150 тисяч власних військових. Німеччина – понад 7000 тисяч.
Соціальні зв'язки й середовище визначають абсолютно усе. Щось змінити у світогляді росіян можна лише тоді, коли Росія розпадеться і з'явиться третє – четверте покоління, яке не хворіє "на велич".
Коли американці прийшли у німецьку зону окупації, 2 роки працювали з місцевим населенням – підлітки до 16 років перевихованню не підлягають, не говорячи про доросле населення. Вони взялися працювати з дітьми до 7 років. Покоління, не хворе на нацизм, вони отримали аж у 80-х роках,
– розповів Черник.
Під час війни займатися перевихованням російської ідеології неможливо взагалі. Треба змінювати суспільний уклад росіян – абсолютно усе.
"Полікувати їх можна тільки тоді, коли вони стиснуться до кордонів 1471-го року, і то – не одразу. Третє – четверте покоління. По-іншому не працює і не може працювати", – зазначив військовий експерт.
У країні-агресорці заохочують воювати
- Росія почала відправляти на фронт жінок-ув'язнених. Перша група мобілізованих вирушила на війну з тюрми поблизу Санкт-Петербурга. Контракти підписали близько 40 із 400 засуджених. Жінок помилували та надали грошову винагороду – 2 тисячі доларів на місяць.
- Російська влада робить усе можливе для тих, хто пішов воювати. А також, аби люди хотіли мобілізуватися. Владімір Путін тим часом підписав кілька указів – про списання кредитів та відсотків по кредитних ставках для учасників так званої "СВО", а ще – про заборону звільнення дружин та вдів мобілізованих протягом року та дозвіл на несплату комунальних послуг.
- Водночас країна-агресорка намагається вербувати на війну і громадян країн Африки. У британській розвідці переконані, що це свідчить про те, що Кремль відчуває брак мобілізаційного ресурсу серед в'язнів.