Що могло б змінити хід війни в Україні: Зеленський назвав головне

Війна нашої держави проти цинічного ворога триває. Володимир Зеленський назвав головні фактори, які б могли змінити хід ведення бойових дій в Україні.

Хід війни в Україні могла б змінити далекобійна зброя. Про це президент розповів в інтерв'ю Cinque minuti, передає 24 Канал.

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Що допомогло б просуватися на фронті

Президент України зазначив, що саме далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Він зауважив, що наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті.

За його словами, якщо у тебе є відповідна зброя, то ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах.

Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 кілометрів плюс, а у нас – до 20 кілометрів артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі,

– додав український лідер.

Глава держави переконаний, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни й дозволить українським військам просуватися на фронті.

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