У волонтерів згасає мотивація: військовий сказав, хто у цьому винний

Зараз в українському суспільстві панують розбрат та чвари. Така ситуація вкрай негативно впливає на військових й не тільки морально. Адже дедалі частіше українці нарікають на владу, намагаючися прикритися корупційними скандалами, й не хочуть донатити на ЗСУ.

Мовляв, навіщо підтримувати збори, якщо однаково крадуть. В інтерв'ю 24 Каналу військовий, лейтенант 40-вої бригади тактичної авіації "Привиди Києва" Юрій Атанов розповів, що така позиція цивільних демотивує не тільки військових, а й волонтерів.

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Що демотивує волонтерів

Значну частину потреб українських військових закривають волонтери, які не зможуть продовжувати свою діяльність без донатів, зокрема від українців. Цивільні повинні розуміти, що для уникнення шахрайства можна донатити потужним фондам, які закупляють все необхідне для певних бригад.

Ідеальний варіант давати гроші людині, яку ти безпосередньо знаєш, або публічним фондам. На жаль, я зараз помічаю, що на цьому фоні у волонтерів згасає мотивація,

– зазначив Атанов.

Волонтерам так само потрібно дякувати. Принаймні якась відзнака від бригади. Як зазначив військовий, це потрібно й нормально, адже інакше людина згасає.

Я думаю, що кожною людиною керує бажання потім сказати своїй дитині через 10 років, мовляв, під час війни я був причетний до підтримки армії та показати відзнаку,

– мовив лейтенант 40-вої бригади тактичної авіації "Привиди Києва".

На жаль, у нас немає вибору. Адже зараз не йде війна за територію України, а на знищення українців як нації, тобто або ми переможемо, або наш ворог.

Волонтерська допомога ЗСУ

"Нова пошта" оголосила ініціативу "Шини рвуться у бій", до якої може долучитися кожен українець. Компанія доставлятиме використані шини для ЗСУ безкоштовно.

Волонтерський штаб "Українська команда" передав 200 літаків-камікадзе та обладнання для безпілотників бійцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Сергій Притула закликав українців долучатися до зборів та не припиняти донатити. Один з найважливіших запитів зараз – це засоби РЕБ, тобто дрони і захист від них.