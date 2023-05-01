У ЗСУ пояснили, що криється за погрозами Пригожина вивести ПВК "Вагнера" з України
Очільник терористичного формування вагнерівців Євгєній Пригожин погрожує російському військово-політичному керівництву, що виведе своїх посіпак з Бахмута, якщо ті не збільшать збройний потенціал. Інститут з вивчення війни дійшов висновку, що подібні заяви можуть свідчити про побоювання через вразливість позицій окупантів перед українським контрнаступом.
Вони бояться не вистояти перед українським контрнаступом і намагаються хоч якось собі зарадити. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
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На Бахмутському напрямку у окупантів величезні втрати. Щодоби там ворог позбувається близько сотні осіб.
ПВК "Вагнера" залишилось не довго
Несприятлива ситуація в Бахмуті для росіян триває вже кілька місяців, зауважив Череватий. Враховуючи, з одного боку, постійні втрати, з іншого – неможливість поповнення, як було раніше, особовим складом з в'язниць, вони розуміють, що наступить час, коли зникне можливість виконувати бойові завдання.
І так вони як бойова одиниця перестануть існувати,
– резюмував речник східного угруповання ЗСУ.
Череватий пояснив, що значать плаксиві заяви Пригожина: дивитись відео
Що відомо про ультиматум Пригожина Кремлю
- Пригожин написав міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу листа, де бідкався, мовляв, якщо не розв'яжеться питання з боєприпасами, то його найманцям доведеться покинути Бахмут. Також він визнає величезні втрати своїх посіпак.
- Інститут вивчення війни написав, що так кухар Путіна продовжує спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України, адже серйозно боїться контрнаступу ЗСУ.
- Натомість аналітики скептично ставляться до реальності таких рішучих кроків Пригожина. Адже подібні дії перекреслять не лише його політичне майбутнє, а й майбутнє загалом. А Пригожин намагається вибити собі місце під сонцем на політичній арені після поразки Росії.