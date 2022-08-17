Спільні навчання Китаю та росії: політтехнолог розповів, якими вони можуть бути

Китай заявив, що проводитиме на території росії спільні військові навчання. Проте це може бути лише частиною дипломатії.

Про це для 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Україні через це не варто хвилюватися.

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"Китайці на будь-яку пропозицію відповідають ствердно, тому коли путін запитав у них, чи вони братимуть участь у спільних навчаннях, то вони погодились. Це частина їхньої дипломатії", – зазначив політтехнолог.

Прояв політкоректності

За словами Шейтельмана, на навчаннях будуть приблизно 100 людей. Вони можуть відпрацьовувати, як сказав політтехнолог, ситуацію, коли з космосу впав метеорит, і треба прибрати якісь цеглини. До них долучаться монголи, індуси та росіяни.

Думаю, що приблизно такими ці навчання і будуть. Китай і росія – дуже далекі країни ментально, філософськи. Їм просто не зрозуміти одне одного. Як ці дві армії можуть разом воювати. Це абсолютно неможливо. Ми з литовцями й французами зможемо завжди домовитися, а росіяни та китайці – ні,

– розповів Шейтельман.

Він наголосив, що спільні навчання росії та Китаю є проявом політкоректності, але не справжнього співробітництва.

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Ще одні навчання китайців

Коли 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, який Китай вважає своєю територією, Пекін розпочав військові навчання біля острова.

Так само відреагували й на візит конгресменів. Китай звинувачує США у порушенні свого суверенітету й територіальної цілісності. Через це міноборони заявило – продовжують навчання і підготовку до війни, щоб придушити "сепаратизм у Тайвані".

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