Що потрібно Україні для прориву на фронті: Умєров пояснив
Джерело:Міноборони
Стартувала чергова зустріч у форматі "Рамштайн". В українському оборонному відомстві пояснили, чого потребують військові для того, аби здійснити прорив на фронті.
Міністр оборони Україна Рустем Умєров на засіданні у форматі "Рамштайн" окреслив, що потрібно українській армії для прориву. Він наголосив на важливості забезпечення наших військових всім необхідним.
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Потрібен прогрес
За словами Умєрова важливо, що наші військові отримали інноваційні технології.
Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони,
– зазначив чиновник.
Міністр оборони подякував нашим партнерам, які підтримують Сили оборони. Він наголосив на важливості планування довгострокових пакетів допомоги.
За словами Умєрова, Україна готова співінвестувати у технології та ділитися досвідом реальних бойових дій.
Ллойд Остін розпочав засідання "Рамштайну" в онлайн-форматі
- Міністр оборони США Ллойд Остін 23 січня офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України. Цього місяця воно проходить у форматі онлайн-конференції. Українську делегацію на зустрічі очолює міністр оборони Рустем Умєров.
- Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати, а також вся міжнародна коаліція, яка налічує близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти країни-агресорки.
- За його словами, якщо їм не вдасться стримати Росію, то це стане знаком для інших потенційних агресорів. Це спровокує ще більше кровопролиття та хаос.