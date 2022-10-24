"Назбирали сил": Гуменюк відповіла, чим зараз окупанти займаються на Херсонщині
Збройні Сили України продовжують наступати на Херсонщині. Окупанти реагують на це по-різному – за період окупації цього регіону їх з'явилося тут стільки, що вони можуть дозволити собі одночасні кардинально різні дії.
Окупанти розділилися
Про це 24 каналу розказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни на Херсонщині певною мірою розділилися.
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Так, деякі загарбники справді "евакуюються" разом із намародереним майном та шукають способи врятуватися принаймні на лівому березі. Інші – перевдягаються в цивільний одяг, прикидаються мирними жителями Херсона для участі в інсинуаціях та імітаціях вуличних боїв, які вони прогнозують. Є серед росіян і ті, що окопуються та залишаються на передовій, покинуті своїми командирами.
Тому часткова мобілізація – це і розділення їх на такі частини також,
– зауважила Гуменюк.
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні України: дивіться відео
Останні новини з Херсонщини
- Росіяни продовжують розграбовувати Херсон перед тим, як "евакуюватися". Вони вивозять культурні цінності, пам'ятники та надбання місцевих музеї.
- Крім того, окупанти продовжують депортацію українців під виглядом тієї ж "евакуації". Їх, найімовірніше, розселятимуть по депресивних регіонах Росії.
- ЗСУ ж просуваються все ближче до Херсона, змушуючи росіян панікувати. Наші захисники звільнили вже понад 90 населених пунктів області, де мешкають більше ніж 12 тисяч осіб.
- Таким чином українські військові продовжують посувати лінію фронту, хоч у деяких місцях росіяни дуже міцно "засіли" за оборонним рубежем.
- Разом з тим вони не забувають нагадувати про себе і росіянам в обласному центрі. Так, у Херсоні знову сталася "бавовна". Вибухи пролунали у штабі ФСБ.