Не повістками єдиними: у ЗСУ розповіли, що ТЦК також виконують бойові завдання

В Україні поширена думка, що співробітники ТЦК можуть лише ходити та видавати повістки. Втім, у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування розповіли, що їх співробітники також залучаються до бойових завдань.

Там також зазначили, що ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України. Зокрема, співробітники ТЦК беруть участь в утилізації "Шахедів" у складі мобільних вогневих груп ППО.

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Робота ТЦК

У Полтавському ТЦК зазначили, що до ТЦК переводяться ті бійці, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

Окрім того, військово службовці ТЦК переводяться до бойових підрозділів. Там також заявили, що співробітники ТЦК у складі зведених підрозділів залучаються до виконання бойових завдань.

Зазначається, що вони виконують завдання ППО у складі мобільних вогневих груп. Водночас там зауважили, що ТЦК включає як цивільних громадян, так і військовослужбовців. Цивільні працівники не мають уніформи і зброї, у той час, як військовослужбовці мають їх.

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