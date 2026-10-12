"Морквинка від Путіна": що стоїть за заявами Трампа про енергетичне перемир'я

Дональд Трамп опинився у пастці власних обіцянок та російських маніпуляцій. На тлі скасування візиту американської делегації до Росії політик змушений штучно генерувати "перемоги", аби врятувати свій рейтинг перед виборами.

Про це в ефірі 24 Каналу проаналізував Іван Тимочко, голова Ради резервістів ЗСУ.

Чому заяви Трампа по війну Росії з Україною є лише передвиборчою ілюзією

Останні події демонструють, що плани Дональда Трампа щодо швидких угод із Кремлем, а саме бажання придбати компанію "Лукойл", починають тріщати по швах. Показовим маркером стало те, що американська делегація в останній момент скасувала свій запланований на цей тиждень візит до Росії. Це свідчить про серйозний розрив між очікуваннями політика та реальною позицією Москви.

Ще й невідомо, чи йому цей "Лукойл" продадуть. Це така "морквинка", якою йому перед носом крутить Путін, знаючи жадібність Трампа, для того, щоб впливати в якийсь спосіб на нього. Все це свідчить про те, що все пішло не так, як сподівалося,

– зазначає Тимочко.

Опинившись у залежності від Росії через певні економічні кроки (зокрема, закупівлю дизелю), Трамп намагається приховати слабкість позицій США.

Ілюзія потужності для американського виборця

Щоб не виглядати залежним в очах суспільства, він вдається до створення медіаілюзій. У передвиборчий період, коли ситуація в медіапросторі для Трампа є далеко не найкращою, він змушений вигадувати неіснуючі досягнення. Політик намагається переконати оточення, що досі володіє важелями впливу на світову геополітику.

Трамп зараз буде придумувати величезну кількість перемог, величезну кількість аля рішень, які відбулися під його впливом, для того, щоб показати, що насправді він має силу, що він впливає. Тому він буде генерувати такі заяви, які не відповідатимуть реальності, з розрахунку на те, що він зможе давати якесь відчуття ілюзії впливу і потужності,

– розповідає експерт.

Але сі ці політичні гасла спрямовані виключно на внутрішнього споживача в США. Розрахунок робиться на те, що пересічний виборець не буде глибоко занурюватися у деталі міжнародної політики й повірить лідеру республіканців на слово, що дозволить йому зберегти залишки авторитету та рейтингів.

Інформаційний хаос: чому слова Трампа втрачають сенс

Проте стратегія Трампа має суттєву ваду – він не встигає за швидкістю сучасного інформаційного простору. Політик генерує нові тези настільки швидко, що вони починають суперечити одна одній або втрачати актуальність ще до того, як їх встигнуть осмислити.

Через такі розриви у комунікації виникає ситуація, коли його наступні кроки стають неефективними, а суспільство починає трактувати слова експрезидента на власний розсуд.

У сучасному світі технологій і швидкості поширення інформації, будь-яка його заява розлітається надзвичайно швидко. Він говорить "А!" яскраво, а "Б" уже ніхто не чує і кожен інтерпретує як хоче – навіть доволі часто не так, як би він цього хотів,

– підсумовують аналітики.

Саме тому, на думку Тимочко, українцям та міжнародній спільноті радять не сприймати за чисту монету обіцянки Трампа щодо "миру за 24 години" чи інших геополітичних зрушень. Наразі всі його репрезентації щодо війни в Україні є виключно передвиборчим інструментом, створеним для американських перегонів.

Нагадаємо, Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони нібито погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах одна одної.

Президент Волоимир Зеленський заявив, що підтримує припинення вогню, однак важливо, щоб на таку домовленість погодилася і Росія.