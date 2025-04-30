Трамп постав перед вибором: що може змінити його позицію у бік України

Трамп наробив дуже багато помилок і отримує тепер удари зі всього світу, зокрема Китаю. Вони дуже болісні для економіки США. Удари надходять і від близьких союзників, на дружбу з якими американський лідер наплював.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, наголосивши, що послаблення США дуже сильно і позитивно вплинуло на підвищення шансів для України.

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Що найцінніше руйнує Трамп?

Президент США, на думку Кульпи, усвідомив, що його зовнішній політичний курс, націлений на союз з Путіним, за допомогою якого він хотів лякати й підпорядковувати Європу – виявився помилковим. Трамп вимушений буде його змінювати. Він наразі знищує найцінніший ресурс США – це союзи з іншими країнами й свій авторитет.

"Розумне американське керівництво за останні 80 років дозволяло рятуватися цивілізації, демократії, миру, верховенству права. Трамп за свої 100 днів президентства зробив дуже багато, аби віру у це зруйнувати", – озвучив Кульпа.

Слабкість Трампа видніється у виникненні нових ризиків, конфліктів, які можуть розгорятися по всьому світу. Найбільш важливе питання зараз стосується України, тому що на ньому концентруються всі зав'язки, не лише на тему війни, миру, а також економіки. Вони стосуються можливостей США взагалі на щось у цьому світі впливати.

Два варіанти подальших дій Трампа

Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО підкреслив, що сьогодні ні США, а 110 українських військових бригад і на додаток ВПК стоять на захисті суверенітету Польщі. Трамп розуміє, що Україна та президент Зеленський є не лише символом нескореності рашизму, а це реальна сила, на яку орієнтуються інші.

Україна сьогодні є одним з трьох центрів сили в Європі,

– зауважив Кульпа.

Стратегія поведінки Трампа, на думку Кульпи, може повернутися на користь України. Досі він не був посередником, а намагався просто досягти своїх вузьких цілей через послаблення України й підтримку Росії.

Кульпа впевнений, що США неспроможні досягти цілей, йдучи проти інтересів України. Європа, яка захищена Україною, може спокійно вести переговори з Трампом, обмежуючи його ентузіазм відносно Росії.

Тут є вибір: або він піде проти України й точно програє; або підтримуватиме її й тоді зберігається шанс для створення основи нової довіри до США,

– озвучив Кульпа.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що незадоволений поведінкою Путіна і це може схилити його на бік України. Лідер Сполучених Штатів також наголосив, що може допомогти нашій державі, зокрема посиленням санкцій проти Росії.