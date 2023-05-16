Російські війська лізуть у "мишоловку": військовий експерт розповів про події в Бахмуті
У Міноборони України заявили, що протягом останніх кількох днів українська армія звільнила близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмістя Бахмута. Водночас у самому місті ворог дещо просувається.
Цю заяву 24 Каналу прокоментував військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. На його думку, ЗСУ будуть обходити Бахмут.
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"Дуже грамотно генерал Сирський сказав щодо цієї ситуації в районі Бахмута: "Російські війська лізуть в мишоловку". Можна сказати, що українські війська будуть обходити Бахмут по висотах. Якраз нині ці дії видно", – наголосив Світан.
У режимі активної оборони українські військові щодня просуваються контратаками на сотні метрів, а іноді й на кілометри. Військовий експерт зауважив, що Бахмут як амфітеатр розташований на низині, навколо якої є висота.
"По цих висотах з півночі та півдня ми намагаємося його оточити. А тим часом росіяни як миші в мишоловку намагаються заштовхати самих себе в сам Бахмут. Але можна цьому допомогти", – переконаний льотчик-інструктор.
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Росіян можуть оточити в місті
Він вважає, що вже можна планувати операцію з виходом із Бахмута наших військ одразу на висоти, для того, аби оточити корпус російських військ.
Який нині практично як "оселедець в бочці" набився в Бахмут. А в подальшому їх просто знищувати, закривши оперативне оточення, як в тирі. Бахмут як на долоні з цих висот,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
Роман Світан зауважив, що окупанти це прекрасно розуміють і починають вже панікувати.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові потужно контрнаступають під Бахмутом одразу на кількох напрямках. І це попри те, що ворог має більші ресурси.
- У Бахмуті тривають стрілкові бої від одного метра. За словами майора ЗСУ, заступника командира 3-ї штурмової бригади Радіона Кудряшова, окупанти не шкодують боєприпасів і продовжують кидати під Бахмут на смерть своїх нових військових.
- Українські армійці атакували ворога дронами "Пегас". Успішну роботу ЗСУ у передмісті Бахмута на кадрах показав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.